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Spor

Korkutan gelişme! Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Dursun Özbek'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle sarı kırmızılılarda bugün gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısı ertelendi. İşte detaylar...

18 Aralık 2023 Pazartesi 16:22 - Güncelleme:
Korkutan gelişme! Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

Çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacak.

Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı ertelendi.

AKUT PANKREATİT NEDİR?

Akut pankreatit akut olarak, yani aniden oluşan bir pankreas iltihabıdır. Bu pankreas hücrelerinin hasar görmesine ve bu da geçici olarak bir işlev bozukluğuna neden olur. Akut pankreatit gelişimine bağlı olarak hayatı tehdit edebilir. İk farklı akut pankreatit tipi vardır:

Akut ödematöz pankreatit

Akut nekrotize edici pankreatit

AKUT PANKREATİT İLTİHABININ SONUÇLARI

Sindirim enzimlerinin eksik üretimine dayalı sindirim bozuklukları ile insülinin az üretimine dayalı olarak gelişen Diabetes mellitus (şeker hastalığı) gibi pankreasın işlevsel hasarlarının yanı sıra daha sonra daha ayrıntılı açıklanacak olan psödokist oluşumu veya pankreas apseleri gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.

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