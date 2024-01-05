Korkutan olay! Arda Güler'i bekleyen büyük tehlike

Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutarak Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden birine imza atmıştı. Ancak sakatlıklar, 18 yaşındaki yıldızın yakasını bir türlü bırakmadı. Önce ABD kampında sakatlanan Arda, tam iyileşip oynamaya hazır hale gelmişken bir talihsizlik daha yaşamıştı. Milli yıldız, bu nedenle sezonun ilk yarısında Real Madrid forması giyememişti.

ARDA GÜLER'İN İLK MAÇINDA BÜYÜK TEHLİKE

Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalarına başlayan yıldız futbolcu ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Arda Güler'in İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina - Real Madrid maçında ilk sürelerini alması beklenirken, Arandina'nın saha zemini endişe yaratıyor.

Kral Kupası'nda bir önceki turda Cadiz'i eleyen Arandina'nın stadının zeminindeki bozukluklar dikkat çekti. 7 Aralık tarihinde oynanan ve 2-1 Arandina lehine sonuçlanan maç, yağmurlu bir günde oynandı ve sahanın birçok noktası adeta göle dönmüş durumdaydı.

Arda Güler'in ilk maçına böylesine kötü bir zeminde çıkacak olması ise talihsizlik olarak değerlendirildi.