İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8542
  • EURO
    32,7172
  • ALTIN
    1962.91
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Korkutan olay! Arda Güler'i bekleyen büyük tehlike
Spor

Korkutan olay! Arda Güler'i bekleyen büyük tehlike

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, eflatun beyazlılarla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak olan Arandina-Real Madrid maçında Arda Güler'in süre alması bekleniyor. Arandina'nın saha zemini ise milli oyuncu için endişe yaratıyor.

5 Ocak 2024 Cuma 22:11 - Güncelleme:
Korkutan olay! Arda Güler'i bekleyen büyük tehlike
ABONE OL

Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutarak Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden birine imza atmıştı. Ancak sakatlıklar, 18 yaşındaki yıldızın yakasını bir türlü bırakmadı. Önce ABD kampında sakatlanan Arda, tam iyileşip oynamaya hazır hale gelmişken bir talihsizlik daha yaşamıştı. Milli yıldız, bu nedenle sezonun ilk yarısında Real Madrid forması giyememişti.

ARDA GÜLER'İN İLK MAÇINDA BÜYÜK TEHLİKE

Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalarına başlayan yıldız futbolcu ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Arda Güler'in İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina - Real Madrid maçında ilk sürelerini alması beklenirken, Arandina'nın saha zemini endişe yaratıyor.

Kral Kupası'nda bir önceki turda Cadiz'i eleyen Arandina'nın stadının zeminindeki bozukluklar dikkat çekti. 7 Aralık tarihinde oynanan ve 2-1 Arandina lehine sonuçlanan maç, yağmurlu bir günde oynandı ve sahanın birçok noktası adeta göle dönmüş durumdaydı.

Arda Güler'in ilk maçına böylesine kötü bir zeminde çıkacak olması ise talihsizlik olarak değerlendirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.