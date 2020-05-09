09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:12 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:12

UEFA'ya bağlı ülkeler arasında salgın sürecinde liglerine ara vermeden devam eden tek ülke olan Belarus'ta, futbol dünyasında ilk koronavirüs vakası meydana geldi. Belarus 2. Ligi'nde geçtiğimiz günlerde oynanan ve Baranovichi'nin, Ivatsevichi'yi 9-1 yendiği maçın dikkat çeken skorunun altından, yaşanan bu gelişme çıktı.

AS OYUNCULAR KALDI, YEDEKLERLE MAÇA ÇIKTILAR



Baranovichi'de kaleci antrenörü Ilya Patsevich'in Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından deplasmana giden Ivatsevichi takımında büyük panik yaşandığı, bu yüzden bir çok as oyuncunun maça çıkmayı reddettikleri ortaya çıktı. Ivatsevichi ekibinin karşılaşmaya yedek oyuncularıyla çıkmak zorunda kaldığı ve dokuz gol yiyerek yenildikleri bildirildi.

'BAŞKA TAKIMLAR DA ORAYA GİTMEYECEK'



Baranovichi'deki vakayı açıklayan isim olan Ivatsevichi Teknik Direktörü Dzmitry Abakumau konuyla ilgili olarak "Futbolcuların büyük kısmı maça gitmedi Çünkü Baranovichi antrenörünün testi pozitif çıkmıştı. Ailelerini düşündükleri böyle bir durumda gitmeye de zorlanamazlardı. Maçı son anda erteletmeye çalıştık ama artık bunda geç kalmıştık. Maça çıkmasak cezası vardı. Elimizde kalan futbolcularla oynamak zorunda kaldık. Şimdi başka takımlar da oraya gitmeyecektir. Ligin durdurulması gerekiyor" dedi.

AVRUPA BAŞLARKEN, BELARUS DURABİLİR



Baranovichi-Ivatsevichi maçında yaşanan gelişmelerin ardından, maçların ertelenmesi yönünde ülkedeki futbol otoritelerinin üzerindeki baskının iyice arttığı belirtildi. Avrupa'nın yeniden ligleri başlatmaya hazırlandığı bir dönemde bu sefer Belarus'un ertelemeye gidebileceğine dikkat çekiliyor. (Milliyet)