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Spor

Koronavirüs, Güney Amerika'daki futbol organizasyonlarına da sıçradı

Brezilya Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası elemelerinde bu ay yapacağı iki karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

AA12 Mart 2020 Perşembe 12:30 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:30
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Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2022 Dünya Kupası elemelerinde milli takımın, 27 Mart'ta konuk edeceği Bolivya ve 31 Mart'ta deplasmanda Peru ile yapacağı karşılaşmaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Paraguay ise Libertadores ve Sudamericana kupalarına katılan takımlarının maçlarına, iki hafta boyunca seyirci alınmayacağını açıkladı.

FIFA, hafta başında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 23-31 Mart ve 1-9 Haziran tarihlerinde oynanması planlanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri maçlarının da ertelendiğini duyurmuştu.

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