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Spor

Karşıyaka'da koronavirüs ayrılığı

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta sezona verilen süresiz arada birçok takım yabancı oyuncularıyla vedalaşırken, ara öncesi zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka'da ilk yolcu Tony Crocker oldu.

DHA14 Nisan 2020 Salı 11:03 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:03
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Crocker'ın sözleşmesindeki yeni sezon opsiyonunu kullanmayan Karşıyaka, mukavelenin feshi için prensipte anlaştı. ABD'li kısa forvet kulüpten Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında alması gereken maaşlardan feragat edecek. Sezon başında hazırlık maçında kalça kemiği kırılan Crocker, aralık ayının sonunda parkelere dönüp ligde 10.1 sayı, 3.3 ribaund, 2.4 asist ortalamaları tutturmuştu. Kadrodaki yabancılardan Taylor ve M'Baye ile şimdiden yeni sezon için söz kesen Karşıyaka henüz Morgan, Triche ve Kennedy'le masaya oturmadı. Pınar Karşıyaka'nın yer aldığı FIBA Europe Cup'ta sezonun kalan kısmı eylül sonuna ertelenirken Süper Lig'in durumu henüz netleşmedi.

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