Koronavirüs olan Ahmet Nur Çebi'nin son durumu nasıl? İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Çebi'nin sağlık durumu

15 Mayıs 2020 Cuma 18:11 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 18:11

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu merak edilen konular arasında yer aldı. Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Beşiktaş kulübünde; yönetim, futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan testler sonucu 8 kişinin sonucu pozitif çıktı. Pozitif korona vakalarından birinin futbolcu olduğu öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin son sağlık durumu Beşiktaş taraftarı tarafından anbe an takip ediliyor. Peki koronavirüs olan Ahmet Nur Çebi'nin son durumu nasıl? İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ'NİNİ DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve personellere yapılan korona virüsü testlerinde 8 kişinin sonucu pozitif çıkmıştı. Bu 8 isimden yalnızca Ahmet Nur Çebi'nin ismi açıklanırken, siyah-beyazlı yöneticiye birçok camiadan destek mesajı yağmıştı.

Gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan başkan Ali Koç, Kara Kartal'da çıkan vakalara değindi.

Fotomaç'ın haberine göre; Ahmet Nur Çebi'nin durumunun durumunun iyi olduğunu belirten Koç, "Ahmet Nur Çebi de Burak Kızılhan gibi, virüs var ama sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

KAMPLAR VE ANTRENMANLAR İPTAL EDİLDİ

Geçtiğimiz cuma günü açıklanan 2 koronavirüs vakası ile birlikte toplam pozitif sayının 10’a çıkmasıyla tüm antrenmanlar iptal edildi. Siyah beyazlılar ayrıca cuma gününden itibaren tesiste yapacağı 4 günlük ilk etap kampını da iptal etti.

İdmanlara 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş, geçen hafta yapılan korona virüs testlerinde bir oyuncu ve teknik personelin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla antrenmanları sonlandırmıştı.

Beşiktaşlılar testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından Çarşamba günü bir kez daha korona virüs testinden geçti. Sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından korona virüs testine tabi tutuldu.

POZİTİF VAKALAR İÇİNDE 1 FUTBOLCU DA VAR

Öte yandan şu ana kadar edinilen bilgilere göre, bugün açıklanan vakalarda 1 futbolcu, 2 teknik ekip ve 5 çalışanın test sonucu pozitif çıktı.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?