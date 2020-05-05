İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0885
  • EURO
    7,6865
  • ALTIN
    388.556
  • BIST100
    98737.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Koronavirüs şoku yaşayan Ankaragücü'nde idmanlara ara verildi
Spor

Koronavirüs şoku yaşayan Ankaragücü'nde idmanlara ara verildi

MKE Ankaragücü'nde bugün başlaması beklenen antrenmanlar, futbolculardan gelen talep üzerine 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar ertelendi.

DHA05 Mayıs 2020 Salı 17:32 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 17:32
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde; kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına dün 4’erli gruplar halinde koronavirüs testi yapılmış, takımın tecrübeli isimlerinden Ricardo Faty’nin test sonucu pozitif çıkmıştı. Tecrübeli futbolcunun, hastaneye kaldırılmasının ardından başkent ekibinde bugün başlaması gereken antrenmanlara da bir süre daha ara verildi. Antrenmanların, oyunculardan gelen talep sonrasında ertelendiği öğrenildi.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir oyuncumuzun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle antrenmanlara 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir. Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna göre, yeni programımız belirlenecektir. Bu süreçte oyuncularımız, hocalarımızın önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

1988 yılında keşfedildi: Yok olma riskine karşı klonlanıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.