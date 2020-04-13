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Spor

Tayvan Ligi koronavirüse rağmen başladı

Koronavirüs salgınına rağmen birçok ülkede ligler ertelenirken, Tayvan'da futbol maçları başladı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 12:45 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 12:45
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İlk olarak Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dünya üzerindeki neredeyse bütün futbol organizasyonları askıya alınmıştı ancak Tayvan Premier Ligi tüm bu olayların içinde yeniden başladı.

Ülkede şu ana kadar 388 koronavirüs(Covid-19) vakası görülmüş ve 6 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Tayvan, dünyada Tacikistan, Burundi, Nikaragua ve Avrupa'nın devam eden tek ligi olan ve maçların seyircisiz oynandığı Belarus'un ardından meşin yuvarlağın döndüğü 5. ülke oldu. (Fotomaç)

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