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Spor

Koronavirüse yakalanan Nagelsmann'a ambulans uçak

Bayern Münih, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Benfica - Bayern Münih maçı için Portekiz'de bulunan Nagelsmann'ın takımdan ayrı, ambulans uçakla Münih'e döneceği duyuruldu.

AA21 Ekim 2021 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 12:43
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını yaptırmasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Bayern Münih'in deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 4-0 yendiği maçın ardından Nagelsmann'ın takımla ayrı, ambulans uçakla Münih'e döneceği bilgisi paylaşıldı.

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