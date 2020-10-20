İSTANBUL 18°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2020 Salı / 3 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8626
  • EURO
    9,2963
  • ALTIN
    482.63
  • BIST100
    1210.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Koronavirüse yakalanan Roberto Soldado karantinaya alındı
Spor

Koronavirüse yakalanan Roberto Soldado karantinaya alındı

İspanya'nın Granada takımında forma giyen, eski Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AA20 Ekim 2020 Salı 22:49 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 22:49
ABONE OL

Granada Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla yapılacak karşılaşmadan dolayı dün futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 PCR testi yapıldığı ve Soldado'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kovid-19 ile ilgili vücudunda herhangi bir belirti olmayan Soldado'nun protokol gereği evinde karantinaya alındığı ve kulüp doktorlarının gözetiminde tutulduğu ifade edildi.

İspanyol futbolcunun, öngörüldüğü şekilde 14 gün karantinada kalması halinde 3 lig maçı ve iki Avrupa Ligi maçında forma giymesi beklenmiyor.

Real Madrid alt yapısından yetişen Soldado, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.