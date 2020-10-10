Koronavirüse yakalanan Simon Yates, İtalya Turu'ndan çekildi

AA 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:48

Mitchelton-Scott takımından yapılan açıklamada, bazı semptomların ardından 28 yaşındaki sporcuya dün koşulan 7. etap sonrasında test yapıldığı ve sonucun pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Yates'in karantinaya alındığı, test sonucu negatif çıkan diğer sporcuların ise tura devam edeceği ifade edildi.

Geçen ay Tirreno-Adriatico Turu'nda birinciliği elde eden Yates, İtalya Turu'nda liderin 3 dakika 52 saniye gerisinde 21. sırada bulunuyordu.

İtalya Turu'nun üçüncü ayağında parkur üzerindeki kırık şişenin bisiklet tekerliğini patlatması sonucu meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve kalça kemiğinde kırık tespit edilen Büyük Britanyalı Geraint Thomas da turdan çekilmişti.