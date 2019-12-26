‘Korsan bizi batırıyor’

Star Spor 26.12.2019 00:35 - Güncelleme: 26.12.2019 00:35

KULÜPLER Birliği Vakfı’nın dünkü toplantısında ana gündem maddesi korsan yayınlar oldu. Vakfın, Maslak’taki merkez binasında yapılan toplantıya rahatsızlığı nedeniyle Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz katılamadı. Sepil toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Korsan yayınlar sadece sadece Digitürk’ün sorunu değil, tüm spor kulüplerin sorunu haline geldi.”

SPOR ÇALIŞTAYI YAPILACAK

“beIN Sports temsilcilerini dinledik. Abone sayısı kadar, korsan yayın olduğu söylendi. Biz de gerekli makamlar ile iletişime geçerek, bu durumu çözmeye çalışacağız. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun bir mesajını toplantıda paylaştım. Ocak ayı içerisinde önemli bir spor çalıştayı yapılacak. Bu çalıştay 3 veya 4 gün sürecek. Biz de futbol ailesi olarak neler isteyeceğimiz konusunda aramızda bir değerlendirme yaptık.”

VAR SONRAKİ TOPLANTIYA KALDI

“Federasyonun verdiği harcama limiti kararına herkes uyacak. Beni hiçbir kulüp başkanı yükseltilmesi için aramadı yüzde 30’dan 40’a 50’ye çıksın diye. Bazı değişkenler nedeniyle ben önceden artırabileceğini söylemiştim. Hangi kulüpler federasyona gitti onu bilemem, onu ona sormanız gerekiyor. VAR kayıtlarının açıklanması konusunu toplantıda görüşmedik. Erken ayrılan bazı başkanlar oldu. Bir sonraki toplantıda konuşulacaktır.”