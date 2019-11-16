‘Koş babacım... Koşuyorum babacım’

Burak Yılmaz’ın kızı Nazlı’nın tribünden mücadeleyi seyretme görüntüsü dün sosyal medyaya düşerken büyük ilgi çekti. Minik kız, Milliler’in bir atağında “Koş babacım” diye bağırırken babasından gol atmasını istedi. Burak da, kızı Nazlı’ya “Koşuyorum babacım” diye cevap verdi. Bu arada Burak “Biz Andorra’ya gitmesek de giden arkadaşlarımız galibiyetle dönecektir” ifadesini kullandı.