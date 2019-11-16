‘Koş babacım... Koşuyorum babacım’
TÜRK Telekom Stadı’nda önceki akşam oynanan İzlanda maçı ilginç görüntülere de sahne oldu.
- Star Spor
Burak Yılmaz’ın kızı Nazlı’nın tribünden mücadeleyi seyretme görüntüsü dün sosyal medyaya düşerken büyük ilgi çekti. Minik kız, Milliler’in bir atağında “Koş babacım” diye bağırırken babasından gol atmasını istedi. Burak da, kızı Nazlı’ya “Koşuyorum babacım” diye cevap verdi. Bu arada Burak “Biz Andorra’ya gitmesek de giden arkadaşlarımız galibiyetle dönecektir” ifadesini kullandı.
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