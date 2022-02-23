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Spor

Kosova Milli Takımı'nda Alain Giresse dönemi

Fransız teknik adam Alain Giresse, Kosova Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 17:55 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:55
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Giresse'nin tanıtımı için Kosova Futbol Federasyonu (FFK) tarafından başkent Priştine'de basın toplantısı düzenlendi.

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, burada yaptığı konuşmada, teknik direktörlük pozisyonu için 40 alternatif arasında Giresse'le anlaştıklarını ve bunu iyi bir tercih olduğuna inandığını vurguladı.

Yeni teknik direktör ile beklenen sonuçlar alacaklarına inandığını belirten Ademi, Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Giresse ise iyi sonuçlar verecek bir ekip kurmayı hedeflediğini söyledi. Adım adım en üst seviyeye yükselecek bir takım oluşturacağını aktaran Giresse, "Amacımız en iyi sonuçları veren bir ekip oluşturmaktır." dedi.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Fransız teknik adam Gürcistan, Mali, Tunus ve Senegal milli takımlarında da görev yaptı.

  • Kosova Milli Futbol Takımı
  • Alain Giresse
  • Agim Ademi

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