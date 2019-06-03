Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor
Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe, Galatasaray’ın, Kostas Mitroglou’nun kiralık sözleşmesini feshederek Marsilya’ya geri göndermeyi planladığını yazdı.
Haberde, Galatasaray’ın bu kararını Mitroglou’na bildirdiği ve kısa süre içinde ayrılığın resmileşeceği belirtildi. Marsilya’da da “istenmeyen adam” ilan edilen Yunan golcünün, adını dünya futboluna duyurduğu Olympiakos’a geri dönmeyi düşündüğü kaydedildi.
(Akşam)
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