Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor
CİM-BOM'UN geçen sezonun devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou'ya yol göründü.
- Star Spor
Teknik direktör Fatih Terim, Yunan golcüyü Denizlispor maçının kadrosuna almayarak, "Kalırsan şans bulamazsın" mesajı verdi. Yönetimin de bu sezon için 2.6 milyon euro kazanacak olan 31 yaşındaki yıldıza menajeri aracılığıyla "Kendine kulüp bul" mesajını ilettiği öğrenildi. Mitroglou'nun da bu gelişme üzerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes ile görüşmelere başladığı kaydedildi.
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