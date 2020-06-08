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Spor

Kostas Mitroglou, Marsilya'ya dönüyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kostas Mitroglou'nun kariyerinde ki düşüş devam ediyor. PSV'de düşük performans gösteren Yunan forvet, kulübü Marsilya'ya dönecek.

08 Haziran 2020 Pazartesi 18:19 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 18:19
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Galatasaray'da yarım sezon forma terleten Kostas Mitroglou, bu sezonu Hollanda'da PSV Eindhoven forması giyerek geçirdi.

Marsilya kulübünün futbolcusu olan Mitroglou önce Galatasaray'a ardından Marsilya'ya kiralandı.

PSV Eindhoven kariyerine hızlı bir giriş yapan Yunan forvet, ilk lig maçında RKC Waalwijk karşısında 1 gol kaydetti.

FRANSA'YA DÖNÜYOR

Yunan forvet ilk maçından sadece saatler önce, yeni takım arkadaşları ile tanıştı. Transfer olduktan hemen sonra sahaya çıkan ve oyuna 57. dakikada dahil olan Mitroglou, o dönemki PSV teknik direktörü Mark Van Bommel'i de etkiledi.

Bu maçın ardından oynadığı 12 lig maçında da skora katkı yapamayan 32 yaşındaki forvet, aynı hızda hayal kırıklığına dönüştü.

Performansı sert bir inişe geçen Mitroglou, gelecek sezon tekrar Marsilya kadrosuna katılacak.

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