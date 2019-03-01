Kostas Mitroglou performansıyla sınıfta kaldı

Son dakika golü fenomen oldu ama taraftarın ‘Deli Yürek’ dediği Yunan golcü, Fatih Terim’i ikna edemedi.

Başarılı teknik adam, iyileşir iyileşmez Mbaye Diagne’yi takıma monte edecek.

Akhisar maçında uzatmada galibiyet golünü atsa da Yunan futbolcu Kostas Mitroglou'nun performansı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından yeterli görülmedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, ileri uçta birinci tercihi olan Diagne'nin Erzurumspor deplasmanına yetişmesini istiyor

İĞNEYLE OYNASIN

Tecrübeli çalıştırıcı, ileri uçta birinci tercihi olan Diagne'nin Erzurumspor deplasmanına yetişmesini istiyor.Avrupa Ligi'nde, Benfica ile oynanan rövanş maçında sol adalesinde zorlanma ve ödem meydana gelen Senegalli golcü de gerekirse iğne ile Erzurum'da oynamak istediğini söyledi.

Diagne bugün ve yarınki idmanlarda kendisini test edecek.

(Sabah)