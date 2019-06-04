G.SARAY’IN transfer listesinde olduğu iddia edilen Mario Balotelli, tatile çıkmadan önce hakkında çıkan haberlere samimi cevaplar verdi. Marsilya’yla bağlarını koparan ve tamamen boşa çıkan Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı’ndan davet almaması hakkında, “Geçtiğimiz yıllarda milli takıma çağrılmamak beni çok kızdırırdı. Beni aramadıkları için çok üzülürdüm ama artık alıştım. Sorun yok” yorumunda bulundu. Devre arası transfer döneminde Nice’den Marsilya’ya geçen 28 yaşındaki forvet, Kostas Mitroglou’nun Galatasaray’a kiralanmasında büyük rol oynamıştı. Yunan forveti seçeneklerin dışında bırakan Mario Balotelli, Mitroglou’nun takımdan ayrılmasına neden olmuştu. İtalyan golcünün Galatasaray’ın gündeminde olduğunu belirten Fransız medyası “Kostas Mitroglou yine Mario Balotelli tarafından avlandı mı?” yorumunda bulundu.

(Akşam)