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Kostas Mitroğlu kontenjan kurbanı

Galatasaray’ın UEFA listesine 3 yeni isim bildirme hakkı var. Marcao ve Luyindama’nın yanı sıra Diagne de listeye eklenecek. Kontenjana takılan Yunan golcü lig ve kupada oynayabilecek.

  • StarSpor
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GALATASARAY ara transferde kadrosunu Marcao, Diagne, Mitroglou, Luyindama, Semih ve Emre Taşdemir ile güçlendirdi. Ancak bu isimleden sadece 3 tanesi Avrupa Ligi’nde görev yapabilecek. Çünkü statüye göre takımlar ara transfer döneminden sonra Avrupa listesinden 3 isim değiştirebiliyorlar. Aslan’da takımdan ayrılan Rodrigues, Serdar ve Eren listeden otomatikman çıkacak.

MAİCON’IN SÖZLEŞMESİ DONACAK

Terim’in yeni 3 isim için savunmaya Marcao ve Luyindama’yı ekleyeceği, son isim için de tercihini forvette Diagne’den yana kullanacağı öğrenildi. Mitroglou ile birlikte Semih Kaya ve Emre ise kontenjana takıldığı için sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynayabilecek. Takımdaki yabancı sayısı 14’ü aştığı için Maicon ya başka bir takıma gönderilecek ya da sözleşmesi askıya alınacak. Maicon da böylece UEFA listesinde yer alamayacak.

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