Kostas Sloukas, Real Madrid ile oynanacak maç öncesi kadrodan çıkartıldı

THY EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko'nun İstanbul'da Real Madrid'i konuk edeceği maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle Real Madrid maçı kadrosuna alınmadı.

14 maçta 13 galibiyeti bulunan Fenerbahçe'de Sloukas dışında ise herhangi bir eksik bulunmuyor.