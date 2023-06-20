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Spor

Kostas Sloukas: Umrumda değil

33 yaşındaki deneyimli yıldız Kostas Sloukas, Yunan gazeteci Vangelis Ioannou'ya sezona ve kariyerinin devamına yönelik açıklamalar yaptı. Sloukas'ın Fenerbahçe sözleri ise tartışma yarattı.

20 Haziran 2023 Salı 11:44 - Güncelleme:
Kostas Sloukas: Umrumda değil
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Kosta Sloukas, Fenerbahçe'ye attığı üçlükten sonraki sevinci ile ilgili soruya açıklamada bulundu. Sloukas, "Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum, benim işim bu ve insanların hakkımda ne söyledikleri umrumda değil. Umrumda olan kişiler ailem, takım arkadaşlarım, koçlarım ve kulüp yetkilileri. Bazen iyi, bazen kötü oynuyorum ama her maç elimden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyuyorum. Bu sadece benim için değil, takım arkadaşlarım için de geçerli. Takım içerisinde böyle bir mücadele ruhu olmasaydı başarıya ulaşamazdık.' ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

EuroLeague'in play-off yarı final 3. maçında Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Olympiacos'a son saniyede mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin eski oyuncusu Sloukas, Olympiacos'un galibiyet sayısını atarken maçın sonundaki hareketi olay olmuştu.

Maçın son bölümüne kadar kıyasıya rekabet devam ederken son çeyrek adeta alev aldı. Sürekli dengede giden maçın son anlarında kazananı belli edecek anlarda Guduric sorumluluğu aldı ve 3.9 saniye kala Fenerbahçe Beko'yu öne geçiren basketi kaydetti. Son anlarda iyi bir savunma yapmayı bekleyen sarı-lacivertlileri yıkan isim ise eski oyuncuları Kostas Sloukas oldu.

Son saniye basketini atmasının ardından Kostas Sloukas'ın hareketi ise olay oldu. Eski takımına karşı büyük bir sevinç yaşayan Yunan oyun kurucu, koşarak soyunma odasına gitti.

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