Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Marsilya’dan apar topar transfer edilen ve Galatasaray’dan 1,5 sezonda 4.1 milyon Euro para kazanacak olan Kostas Mitroglou’nun hazırlık maçlarında bile silik kalması Fatih Terim’i çileden çıkardı.

KOSTAS ERENCAN'DAN BİLE AZ OYNADI!

Leipzig maçında 70 dakika görev almasına rağmen etkisiz bir futbol ortaya koyan Yunanlı golcü Ausburg karşılaşmasında ikinci yarı görev alırken, tecrübeli futbolcunun 17 yaşındaki genç yetenek Erencan Yardımcı’dan bile az oynaması Mitroglou’nun sonunu getirdi. Galatasaray yönetimi tarafından menajerine talimat verilen ve ‘kendine kulüp bul’ denen 31 yaşındaki futbolcu şu anda Panathinaikos ile flört halinde.

600 BİN EURO VERELİM SANA GİT

Daha önce Olympikos’un ilgilendiği, fakat transferinde resmi adım atmadığı Kostas için girişimlerde bulunan Panathinaikos geçtiğimiz sezon tam olarak verim alamadığı Chatzigiovannis, Macheda ve Kampetsis’in yanına Mitroglou’nu transfer ederek gol yollarında ki problemini çözmek isterken, oyuncunun aldığı yıllık maaş Yunanları Kostas’ta geri adım attırdı. Şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrosuna katan ve bunların hiçbirine para ödemeyen Panathinaikos, Mitroglou için 500 bin Euro’luk bir teklif yaparken Galatasaray’ın bu teklifi geri çevirip oyuncuya ‘Sana 600 bin Euro verelim git’ dediği belirtildi.