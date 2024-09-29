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Spor

Kostic: Bu şekilde devam etmeliyiz

Fenerbahçe forması giyen Filip Kostic, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.

29 Eylül 2024 Pazar 23:10 - Güncelleme:
Kostic: Bu şekilde devam etmeliyiz
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Fenerbahçe'deki ilk maçına çıkan Filip Kostic, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Kostic, "Gerçekten kendimi harika hissediyorum. İlk maçıma çıktım. Ben ve takım için önemli bir maçtı. 3 puan çok önemliydi. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Oynadığı pozisyonlar için gelen soruya cevap veren Filip Kostic, "Sol tarafta oynadığımda daha rahat hissediyorum ama hocam benden ne isterse ben orada oynarım ve her şeyimi ortaya koyarım. Tüm kariyerim boyunca bu mentalite ile hareket ettim. Benim katkım ve hep birlikte en önemli şey takımın menfaati." sözlerini sarf etti.

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