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Spor

Kötü geçen sezonun kazancı Semih Kılıçsoy

Ligde bir türlü istikrarı yakalamayan ve aldığı kötü sonuçlarla ezeli rakiplerinin arkasında kalan Beşiktaş'ın bu sezon en büyük kazancı genç yıldız Semih Kılıçsoy'un başarılı performansı oldu.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
Kötü geçen sezonun kazancı Semih Kılıçsoy
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Süper Lig'de taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'a teselli 18'lik genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile geldi.

Sezon başında kadroda bile düşünülmeyen hatta gönderilmesi gündeme gelen Semih Kılıçsoy, sezon içerisinde yakaladığı şansları değerlendirerek takımının vazgeçilmezi oldu.

Sergilediği performansın yanı sıra attığı kritik gollerle takımının birçok kez 3 puanı getiren Semih Kılıçsoy, 18 yaşında milli takıma kadar yükselmeyi de başardı.

AVRUPA'DAN DEVLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Ayrıca Semih Kılıçsoy için Avrupa devleri de sıraya girdi. Borussia Dortmund, Tottenham, Manchester City başta olmak üzere Avrupa'nın birçok büyük kulübü genç oyuncuyu takip etti.

SEZON PERFORMANSI

Siyah-beyazlılar ile 35 maçta 12 gol, 3 asistlik performans sergileyen Semih'in kulübüyle 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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