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Spor

Koulibaly, Chelsea yolunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin İtalya Serie A takımı Napoli'de forma giyen Koulibaly'i kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

12 Temmuz 2022 Salı 18:23 - Güncelleme:
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Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, stoper mevkisine aradığı ismi İtalya'da buldu.

Sky Sports'un haberine göre; Premier Lig ekibi Napoli'nin yıldız stoperi Koulibaly'nin transferini 40 milyon euro karşılığında bitirecek.

Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani ile görüşen Chelsea yönetimi Senegalli oyuncuyu 3 yıllığına kadrosuna katacak.

Chelsea, bir süredir Rudiger ve Christensen'in ayrılığından oluşan boşluğu doldurmak istiyordu. 31 yaşındaki Koulibaly'nin yanı sıra City'nin defans oyuncusu Nathan Ake'nin de transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

31 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Napoli adına 34 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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