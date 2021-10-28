Koulibaly: Juventus'a asla transfer olmam

28 Ekim 2021 Perşembe 22:18 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 22:18

Napoli'de forma giyen Kalidou Koulibaly, dünyada sadece 2-3 kulüp için takımından ayrılabileceğini söyledi.

"JUVENTUS ASLA OLMAZ"

Juventus'a olası bir transferi konusunda ne düşündüğü sorulan Senagalli futbolcu, "Ben ve Juventus mu, çıldırdınız mı? Juventus'a asla transfer olmam. İtalya'da Napoli dışında bir takımda asla forma giymem. Napoli taraftarlarına ihanet etmem" şeklinde konuştu.

DÜNYADA SADECE 3 TAKIM

Dünyada sadece 2-3 takım için Napoli'den ayrılabileceğini söyleyen Koulibaly, "Bunlar, Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Real Madrid ve Barcelona olur" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED'IN TEKLİFİNE RET

Yaz transfer döneminde Koulibaly için Manchester United'ın 100 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu ancak bu teklifin başkan Aurelio de Laurentiis tarafından reddedildiği bildirildi.