İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2021 Perşembe / 22 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,544
  • EURO
    11,1493
  • ALTIN
    551.488
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Koulibaly: Juventus'a asla transfer olmam
Spor

Koulibaly: Juventus'a asla transfer olmam

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Kalidou Koulibaly, hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2021 Perşembe 22:18 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 22:18
ABONE OL

Napoli'de forma giyen Kalidou Koulibaly, dünyada sadece 2-3 kulüp için takımından ayrılabileceğini söyledi.

"JUVENTUS ASLA OLMAZ"

Juventus'a olası bir transferi konusunda ne düşündüğü sorulan Senagalli futbolcu, "Ben ve Juventus mu, çıldırdınız mı? Juventus'a asla transfer olmam. İtalya'da Napoli dışında bir takımda asla forma giymem. Napoli taraftarlarına ihanet etmem" şeklinde konuştu.

DÜNYADA SADECE 3 TAKIM

Dünyada sadece 2-3 takım için Napoli'den ayrılabileceğini söyleyen Koulibaly, "Bunlar, Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Real Madrid ve Barcelona olur" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED'IN TEKLİFİNE RET

Yaz transfer döneminde Koulibaly için Manchester United'ın 100 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu ancak bu teklifin başkan Aurelio de Laurentiis tarafından reddedildiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.