Krasnodar, Miha Zajc için yeniden devreye girdi
Miha Zajc'ı sezon başında isteyen Rus ekibi Krasnodar, Sloven oyuncu için bir kez daha devreye girdi.
Fenerbahçe'de forma şansı her geçen gün azalan Miha Zajc devre arasındaki transfer döneminin en önemli ismi olacak.
Sloven oyuncuyu sezon başında almak isteyen Krasnodar'ın bir kez daha devreye girdiği öğrenildi. Fenerbahçe daha önce Rus ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti. Yeni teklifin ne olacağı ise merak konusu.
Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı bir türlü veremedi.
(Takvim)
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