Kriteryum yarışları Sakarya'da yapıldı

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, 14 kategoride 25 şehirden 338 sporcu pedal çevirdi.

Türkiye Kupası'nda dün tamamlanan Puanlı Yol Bisiklet Yarışları'nın ardından bugün düzenlenen kriteryum yarışlarında Yeni Sakarya Atatürk Stadı önünden start alan sporcular, 16 ila 30 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

Yarışların ardından birinci olan sporcular ve kulüpleri şöyle:

Genç Erkek: Mustafa Tarakcı (Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü)

Genç Kadın: Semanur Kiriş (Aktif Spor Kulübü)

Master Erkek 35: Gökhan Uzuntaş

Master Erkek 40: Turgay Özdemir

Master Erkek 45: Turgay German (Antalya Spor Kulübü)

Master Erkek 50: Murat Enç

Master Erkek 55: Zafer Yalın (Yalova Belediye Spor Kulübü)

Master Erkek 60: Rıza Ali Fırıncı (Antalya Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü)

17 Yaş Altı Erkek: Mehmet Mayda (Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü)

17 Yaş Altı Kadın: Rabia Şimşir (Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü)

15 Yaş Altı Erkek: Mustafa Yorulmaz (Taşkent Spor Kulübü)

15 Yaş Altı Kadın: Zeynep Bayram (Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü)

12 Yaş Altı Erkek: Mehmet Göktuğ Köse (MK Grup Spor Kulübü)

12 Yaş Altı Kadın: Gamze Sarı (Çatalhüyük Çumra Belediyespor Kulübü)

Organizasyon, dereceye giren sporculara törenle ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.