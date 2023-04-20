Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'un isteğiyle transfer edilmişti. Golcü oyuncu sarı lacivertlilerdeki performansıyla eleştiriler alırken Başakşehir maçında adeta patladı. Joao Pedro, sonradan girdiği maçta attığı 2 golle galibiyeti getirdi.

JOAO PEDRO'YA BÜYÜK ÖVGÜ

46. dakikada Arda Güler'in yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, Kanarya'nın gollerinde pay sahibi oldu.

31 yaşındaki forvet, ligin 5. haftasında Kayserispor ağlarını havalandırırken, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü atmıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Pedro, 12 lig maçında golle tanışamazken, Başakşehir karşısında suskunluğunu bozdu.

FENERBAHÇE'Yİ YARIŞTA TUTTU

Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle sarı lacivertliler zirve yarışına da tutundu. Lider Galatasaray'ı geriden takip eden sarı lacivertliler Başakşehir maçında alınacak bir mağlubiyette yarıştan kopabilirdi. Son dakikalarda gelen gollerle Fenerbahçe kazanmasını bildi.