İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2023 Perşembe / 30 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4107
  • EURO
    21,2783
  • ALTIN
    1246.36
  • BIST100
    5005.65
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kritik anda devreye girdi... Joao Pedro küllerinden doğdu
Spor

Kritik anda devreye girdi... Joao Pedro küllerinden doğdu

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Joao Pedro sarı lacivertlilerde gösterdiği performans ile eleştiriler alıyordu. Dün oynanan Başakşehir maçında sonradan oyuna girerek 2 gol kaydeden ve maçı kazandıran Joao Pedro adeta küllerinden doğdu. Yıldız oyuncu taraftarlardan büyük övgü aldı. İşte detaylar...

20 Nisan 2023 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
Kritik anda devreye girdi... Joao Pedro küllerinden doğdu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'un isteğiyle transfer edilmişti. Golcü oyuncu sarı lacivertlilerdeki performansıyla eleştiriler alırken Başakşehir maçında adeta patladı. Joao Pedro, sonradan girdiği maçta attığı 2 golle galibiyeti getirdi.

JOAO PEDRO'YA BÜYÜK ÖVGÜ

46. dakikada Arda Güler'in yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, Kanarya'nın gollerinde pay sahibi oldu.

31 yaşındaki forvet, ligin 5. haftasında Kayserispor ağlarını havalandırırken, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü atmıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Pedro, 12 lig maçında golle tanışamazken, Başakşehir karşısında suskunluğunu bozdu.

FENERBAHÇE'Yİ YARIŞTA TUTTU

Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle sarı lacivertliler zirve yarışına da tutundu. Lider Galatasaray'ı geriden takip eden sarı lacivertliler Başakşehir maçında alınacak bir mağlubiyette yarıştan kopabilirdi. Son dakikalarda gelen gollerle Fenerbahçe kazanmasını bildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.