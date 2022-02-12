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Spor

Kritik Konyaspor maçı Trabzonspor'da Marek Hamsik belirsizliği

Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Slovak oyuncu Marek Hamsik'in durumu maç günü belli olacak.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 10:45 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 10:45
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 57 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor.

Bordo-mavili takımda, cezalı Bruno Peres ile sakatlığı devam eden Fode Koita, forma giyemeyecek. Slovak oyuncu Marek Hamsik'in durumu ise maç günü belli olacak.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. 41 bin kişi kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak.

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