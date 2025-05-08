İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2025 Perşembe / 11 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6439
  • EURO
    43,7291
  • ALTIN
    4145.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kritik maç öncesi 3 eksik! Fenerbahçe yarın Başakşehir deplasmanında
Spor

Kritik maç öncesi 3 eksik! Fenerbahçe yarın Başakşehir deplasmanında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Zorlu maç öncesi sarı lacivertlilerde 3 eksik bulunuyor. İşte detaylar...

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
Kritik maç öncesi 3 eksik! Fenerbahçe yarın Başakşehir deplasmanında
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

TAKIMDA 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.