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Spor

Kritik maç öncesi İsmail Kartal uyardı! ''Yolumuza galibiyetle devam edelim''

İsmail Kartal ligde ve Avrupa'da peş peşe alınan mağlubiyetlerin ardından öğrencilerinin motivasyonunun bozulmaması için uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı futbolcularına “Artık önümüze bakmamız gerek. Milli araya kazanarak, moralli bir şekilde girerek yolumuza devam edeceğiz” dedi. İşte detaylar...

11 Kasım 2023 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Kritik maç öncesi İsmail Kartal uyardı! ''Yolumuza galibiyetle devam edelim''
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Sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de üst üste gelen Trabzonspor ve Ludogorets yenilgileri canları sıkmış durumda. Eksiklerin de etkisiyle gelen kötü sonuçların moral bozduğu Sarı lacivertliler'de şimdi ise gözler ligde oynanacak zorlu Adana Demirspor maçına çevrildi.

MAĞLUBİYETLER CAN SIKTI

Fenerbahçe için rüya gibi başlayan sezon, peş peşe gelen iki yenilgiyle sekteye uğradı. Ligde Kadıköy'de Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler, önceki gün de Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 yenildi. Tam da peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle moraller bozukken gelen bu mağlubiyetler herkesin canını sıktı.

İSMAİL KARTAL'DAN MORAL KONUŞMASI

İsmail Kartal, bu durumun takım üzerinde olumsuz bir etki yaratmasından endişe ediyor. Bu nedenle tecrübeli teknik adam, Ludogorets yenilgisinin hemen ardından daha soyunma odasında öğrencilerine moral konuşması yapmaya başladı.

ADANA MAÇI ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR HALE GELDİ

Yarınki Adana Demirspor deplasmanı artık çok daha önemli bir hale geldi. Olası bir yenilgide futbolcular mental anlamda büyük bir baskı altında kalabilir.

"YOLUMUZA DEVAM EDELİM"

İsmail Kartal, takımına yaptığı konuşmada Adana Demirspor mücadelesinin, kendileri açısından sezonun en kritik sınavlarından biri olacağını anlattı. Kartal, "Artık önümüze bakmamız gerek. Bir an önce Adana Demirspor maçına konsantre olmalıyız. Milli araya kazanarak, moralli bir şekilde girerek yolumuza devam edeceğiz" dediği öğrenildi.

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