25 Kasım 2025 Salı
Spor

Kritik maç öncesi kötü haber! Victor Osimhen ve Mario Lemina son antrenmanda yer almadı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union SG ile oynanacağı maç öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekibin son antrenmanında Victor Osimhen ve Mario Lemina yer almadı. İşte detaylar...

24 Kasım 2025 Pazartesi 17:26
Kritik maç öncesi kötü haber! Victor Osimhen ve Mario Lemina son antrenmanda yer almadı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise maçı öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

4 İSİM YOKTU

Wilfired Singo, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu; Union Saint-Gilloise maçı öncesi son antrenmanda yer almadı.

ANTRENMANDA YER ALMADILAR

Sarı-kırmızılılar'da Union Saint-Gillois maçı öncesi Victor Osimhen ve Mario Lemina yapılan son antrenmanda yer almadı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Maç öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız." demişti.

