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Spor

Kritik maçta Fenerbahçe'nin en büyük kozu Edin Dzeko

Bu akşam Hatayspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet ve ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkı korumak. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin en büyük kozu başarılı forvet Edin Dzeko olacak.

22 Ekim 2023 Pazar 11:10 - Güncelleme:
Kritik maçta Fenerbahçe'nin en büyük kozu Edin Dzeko
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Fenerbahçe'nin, Hatayspor karşısında hücumdaki en önemli kozu, Edin Dzeko olacak.

Sarı-lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı, bu akşam atacağı gol ya da gollerle, takımının 3 puanı almasına katkıda bulunmak istiyor.

Dzeko, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 8 kez ağları havalandırırken, 6 da asist yaptı. Boşnak forvet, Süper Lig'de 8 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistle şu ana kadar oynadı. 3

7 yaşındaki futbolcu, ligdeki gollerinin 4'ünü, Kadıköy'de kaydetti. Dzeko, taraftarı önündeki bu dikkat çekici gol performansını yine sürdürerek takımını zirveye oturtmak istiyor.

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