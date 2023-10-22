Kritik maçta Fenerbahçe'nin en büyük kozu Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin, Hatayspor karşısında hücumdaki en önemli kozu, Edin Dzeko olacak.

Sarı-lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı, bu akşam atacağı gol ya da gollerle, takımının 3 puanı almasına katkıda bulunmak istiyor.

Dzeko, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 8 kez ağları havalandırırken, 6 da asist yaptı. Boşnak forvet, Süper Lig'de 8 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistle şu ana kadar oynadı. 3

7 yaşındaki futbolcu, ligdeki gollerinin 4'ünü, Kadıköy'de kaydetti. Dzeko, taraftarı önündeki bu dikkat çekici gol performansını yine sürdürerek takımını zirveye oturtmak istiyor.