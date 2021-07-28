Kritik önerge, TFF Genel Kurulu'na ara verdirdi

AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:32 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:32

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul toplantısı başladı.

Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılan genel kurulda divan kurulu oluşturuldu. Divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi seçildi.

Gündem maddelerine geçilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Gündemin 16. maddesi olan TFF statüsünün değiştirilmesinin gündemden çıkarılması için verilen önerge reddedilirken Mehmet Büyükekşi, Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kuruluna ilişkin "çok önemli bir önerge sunulduğunu" belirterek genel kurula ara verdi.

Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve genel kurul delegeleri katılıyor.