Mario Lemina bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı.

Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla kritik bir rol oynadı.

19'da İlkay'ın vuruşu rakibe çarparak gol oldu.

Galatasaray, 5. dakikada Barış Alper'le bulduğu golle maça adeta önde girdi. Göztepe reaksiyon vermekte zorlandı. 10. dakikada Sallai ve Asprilla ile tehlikeli gelen Cim-Bom, bu hücumdan eli boş döndü. 19'da Göztepe, Arda Okan'la gole çok yaklaştı fakat Uğurcan'ı geçemedi. Hemen devamında gelişen Galatasaray atağında İlkay şutu çekti, Allan'a çarpan top Göztepe ağlarıyla buluştu. 2-0'ı bulan Galatasaray, 31 ve 40. dakikalarda Sallai ile net pozisyonları değerlendiremedi. Ev sahibi Göztepe, ikinci yarıya bambaşka bir şekilde çıktı. Rakibine baskı kuran İzmir ekibi, 50'de Juan'la golü buldu. 56'da Cherni'nin kafa vuruşu Uğurcan'da kaldı. 59'da ise Janderson boş kaleye kaçırdı. Bu pozisyon maçın kırılma anı oldu. Sarı-Kırmızılılar, baskı yese de kalesini iyi savundu. 70'te gelen Lemina'nın golü Galatasaray'ı yeniden oyuna soktu ve rahatlattı. Göztepe'nin baskısı kırıldı. Okan Buruk ve öğrencileri, zorlu deplasmandan 3 puanı 3 golle almayı başardı.

BENDE PANİK ATAK VAR

5. dakikada attığı golle perdeyi açan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından 3 günde bir maç oynadıklarını belirterek "Lig, Avrupa, milli maç. 3 günde bir maç oldu. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlıkla ilgili bir şey öğrenirsem takılırım, panik atak var bende. Bana bir şey olmaz inşallah, öyle düşünüyorum" dedi. Yılmaz, kaptan olarak maça çıkmasıyla ilgili ise "Tarif edilemez bir duygu. Gurur verici bir şey" ifadesini kullandı.

BÖYLE OYNAMALIYIZ

İlkay Gündoğan, galibiyetin ardından şunları söyledi: "Bugün benim için önemliydi. Yaklaşık 70 dakika sahada kaldım ve elimden geleni yaptım. Kalan haftalarda da her maça fi nal gibi bakacağız. Özellikle ilk yarıdaki gibi özgüvenli ve baskılı oynarsak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Takımı tekrar tebrik ediyorum."