İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0058
  • EURO
    29,6843
  • ALTIN
    1679.58
  • BIST100
    7459.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Krunic, Fenerbahçe için gemileri yaktı
Spor

Krunic, Fenerbahçe için gemileri yaktı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rade Krunic, Fenerbahçe'ye transfer olmak isteğini Milan yönetimiyle paylaştı. İşte detaylar..

Sabah7 Ağustos 2023 Pazartesi 11:02 - Güncelleme:
Krunic, Fenerbahçe için gemileri yaktı
ABONE OL

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler birçok yıldızla takımı güçlendirirken, takviyelerine devam edecek. Bu isimlerden biri ise Serie A devi Milan'da forma giyen Rade Krunic...

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Fenerbahçe, Rade Krunic transferi için gün sayıyor. Sebebi ise oyuncunun sarı lacivertli takımda oynamak istemesi. İtalyan basını, Krunic'in Milan yönetimiyle görüştüğünü ve Fenerbahçe'de oynamak için izin istediğini yazdı. Haberde; Krunic'in talebinin Milan'ı köşeye sıkıştırdığına da yer verildi. İtalyanlar, F.Bahçe'nin Krunic'i Dzeko aracılığıyla ikna ettiğine vurgu yaptı.

29 yaşındaki orta sahanın 3.5 milyon euro yıllık ücret kazanacağının da altını çizdi. Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 5 milyon euro önermişti. Fakat Çizme ekibi 10 milyon euro'dan aşağıya inmeyerek kapıyı kapamıştı. Krunic'in yaptığı görüşme sonrasında tarafların 7 milyon euro'ya anlaşacağı belirtildi.

RADE KRUNIC KİMDİR?

Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Bosna-Hersek'in Foca kentinde dünyaya geldi. Futbola şehrinin takımı Sutjeska Foca'da başladı. 2013 Ocak'ta Donji Srem'e transfer oldu ve 1.5 yıl sonra Hellas Verona'ya imza attı. Sırasıyla Donji Srem, Borac Cacak ve Empoli'de forma giydi. 2019 yazında Empoli'den Milan'a 8.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.