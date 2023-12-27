İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4061
  • EURO
    32,5939
  • ALTIN
    1956.02
  • BIST100
    7303.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Krunic transferinde beklenmedik pürüz! Milan'ın sakatlıkları anlaşmayı zora soktu
Spor

Krunic transferinde beklenmedik pürüz! Milan'ın sakatlıkları anlaşmayı zora soktu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla kadroda görmek istediği Rade Krunic transferinde olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Serie A'da istikrarsız bir performans sergileyen ve sakatlıklarla boğuşan Milan'ın Boşnak futbolcuyu elden çıkarmak istemediği iddia edildi.

27 Aralık 2023 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Krunic transferinde beklenmedik pürüz! Milan'ın sakatlıkları anlaşmayı zora soktu
ABONE OL

Fenerbahçe, sezon başından beri temaslarda bulunduğu Rade Krunic transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Krunic'in transferi son anda gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe, Rade Krunic ile her konuda anlaşsa da Stefano Pioli takımda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle oyuncusunu bırakmak istememiş ve transfer resmiyete dökülememişti.

Ocak ayında Rade Krunic'i kadroya katmak adına yeniden girişimlerde bulunan Fenerbahçe'ye Milan'dan bir kez daha kötü haber geldi.

"MILAN'DA KALABİLİR"

Tutto Mercato'nun aktardığı habere göre Milan, yine sakatlıklardan dolayı Krunic'i takımda tutma kararı alabilir. Haberde Milan'ın devre arasında önceliği takımdan ayrılacaklara değil yapılacak transferlere verdiği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.