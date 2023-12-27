Fenerbahçe, sezon başından beri temaslarda bulunduğu Rade Krunic transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Krunic'in transferi son anda gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe, Rade Krunic ile her konuda anlaşsa da Stefano Pioli takımda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle oyuncusunu bırakmak istememiş ve transfer resmiyete dökülememişti.

Ocak ayında Rade Krunic'i kadroya katmak adına yeniden girişimlerde bulunan Fenerbahçe'ye Milan'dan bir kez daha kötü haber geldi.

"MILAN'DA KALABİLİR"

Tutto Mercato'nun aktardığı habere göre Milan, yine sakatlıklardan dolayı Krunic'i takımda tutma kararı alabilir. Haberde Milan'ın devre arasında önceliği takımdan ayrılacaklara değil yapılacak transferlere verdiği aktarıldı.