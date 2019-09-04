Kruse, Alaçatı’da kendine ev arıyor

Alaçatı’yı çok beğenen Kruse’nin satın almak için ev aradığı belirtildi. Alman yıldız, TV8’in sahibi Acun Ilıcalı ve kalabalık bir ekiple Kapari Bahçe isimli mekana da gitti. Gündüz Ilıcalı teknesiyle Kruse’yi gezdirdi. Akşam ikili ayak tenisinde kapıştı. Kruse maçı 4-2’den 4-4’e taşımasına rağmen mücadeleyi 5-4 kaybetti.