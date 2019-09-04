Kruse, Alaçatı’da kendine ev arıyor
KANARYA’NIN Alman yıldızı Max Kruse, milli maç arasında verilen tatili Çeşme Alaçatı’da değerlendirdi.
- Star Spor
Alaçatı’yı çok beğenen Kruse’nin satın almak için ev aradığı belirtildi. Alman yıldız, TV8’in sahibi Acun Ilıcalı ve kalabalık bir ekiple Kapari Bahçe isimli mekana da gitti. Gündüz Ilıcalı teknesiyle Kruse’yi gezdirdi. Akşam ikili ayak tenisinde kapıştı. Kruse maçı 4-2’den 4-4’e taşımasına rağmen mücadeleyi 5-4 kaybetti.
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