2 yıldız gönülleri fethetti! İstiklal Marşı'na eşlik ettiler

Kruse ve Babel, İstiklal Marşı'nı okudu
Max Kruse ile Babel, derbi öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okudu.
- AA
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse ile Galatasaraylı futbolcu Babel, derbi öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okudu.
Kruse ve Babel, Türk futbolcularla İstiklal Marşı'na eşlik etti.
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