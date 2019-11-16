Kruse ve Emre 11’e dönüyor

Süper Lig’in 12’nci haftasında yarın akşam saat 19.00’da deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra üç grup haline ayrılan Sarı-Lacivertli futbolcular 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertli ekip idmanın son bölümünde ise defans ve hücum varyasyonları üzerinde durdu. Fenerbahçe’de sakatlığını büyük ölçüde atlatan Max Kruse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, zorlu mücadelede görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi. Milli Takım kampından ayrılan kaptan Emre Belözoğlu antrenmana katılıp takımla çalışırken, sakatlığı bulunan Vedat Muriç’in tedavisine ise devam edildi