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Kruse'den İstiklal Marşı ve Cumhuriyet Bayramı sözleri

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı’nı okuyan Max Kruse için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir video yayımladı.

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Derbide İstiklal Marşı'nı okuyan ve 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilen Max Kruse, "Bu kadar büyük bir etki yaracağını tahmin etmedim, bunu şov için yapmadım" dedi.
 
Max Kruse’nin açıklamaları şu şekilde:
 
“Fenerbahçe'ye gelmek benim için doğru bir karardı. Burada 3 ayımı geçirdikten sonra bunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım, herkes bana iyi davrandı. Artık bu ülkenin parçasıyım. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorum.
 
“MİLLİ MARŞI ÖĞRENMEMİN NEDENİ…”
 
İstiklal Marşı'nı okuyarak bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim. Buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Milli Marşı öğrenmemin nedeni bu.
 
Burada misafirperverlik Almanya'ya göre daha farklı. Almanya'da her şey başından sonuna kadar planlıdır. Burası biraz daha rahat, insanlar da cana daha yakın. İstiklal Marşı'nı bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum.
 
“İSTİKLAL MARŞI’NI 3-4 HAFTA İÇİNDE ÖĞRENDİM”
 
Odamda, 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak kolay değil. Özellikle Milli Marş öğrenmek hiç kolay değil, denedim ve başardım. 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmek büyük bir onur.
 
“ŞOV İÇİN YAPMADIM”
 
Bu kadar büyük bir etki yaratacağını düşünmemiştim. Bunu şov için yapmadım. Tabii ki benim için büyük bir onur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

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