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Spor

Kubilay Kanatsızkuş'tan Göztepe'ye kötü haber! 3 ay sahalarda olmayacak

Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş'un sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

IHA19 Eylül 2024 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
Kubilay Kanatsızkuş'tan Göztepe'ye kötü haber! 3 ay sahalarda olmayacak
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Göztepe, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'un sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay forma giyemeyeceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kubilay Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle sponsorumuz EMOT Hastanesi'nde, kulüp doktorumuz Prof. Dr. Emin Bal tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenmektedir.

Kubilay Kanatsızkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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