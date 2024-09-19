Kubilay Kanatsızkuş'tan Göztepe'ye kötü haber! 3 ay sahalarda olmayacak

Göztepe, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'un sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay forma giyemeyeceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kubilay Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle sponsorumuz EMOT Hastanesi'nde, kulüp doktorumuz Prof. Dr. Emin Bal tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenmektedir.

Kubilay Kanatsızkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.