Kucka'nın menajeri takım arıyor

Trabzonspor'da devre arasındaki transfer dönemine az bir zaman kala Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın durumu belirsizliğini koruyor.

Son haftalarda yeteri kadar forma şansı bulamayan ve kupadaki Bugsaş Spor maçında da isteksiz görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerinin kulüp araştırdığı ortaya çıktı. Trabzonspor'da oynayamadığı için mutsuz olan Kucka'yı kazanmaya çalışan teknik direktör Ünal Karaman'ın ise oyuncuyla ilgili kararını henüz vermediği ve bu konuda devre arasına az bir zaman kala yönetime fikrini ileteceği öğrenildi.

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Trabzonspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına 7 eksikle başladı. İdmana sakatlıkları bulunan Hosseini, Rodallega ve Yusuf katılmazken; kaleci Onur, Abdülkadir, Kucka ve Semih salonda çalıştı. Mustafa Akbaş'a ise özel bir antrenman programı uygulandı.

KÖPEK SEVGİSİ LÜKS ARABADAN VAZGEÇİRDİ!

Trabzonspor'un başarılı sağ beki Joao Pereira, kullandığı araç ile dikkatleri üzerine çekiyor. Halk arasında esnaf arabası olarak bilinen bir otomobil ile antrenmanlara gelip giden Pereira'nın, köpeğinin rahat etmesi için lüks arabasından vazgeçip, bu yönde tercih yaptığı öğrenildi.

(Sabah)