Kucka’ya izin çıkmadı

TRABZONSPOR’UN Slovak yıldızı Juraj Kucka’nın bir süredir Serie A ekiplerinden Parma’yla birlikte anılıyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu da dün yaptığı açıklamada çıkan dedikoduları doğrulamıştı. Slovakya’da yayım yapan spor gazetesi Sport’a konuşan yıldız futbolcunun menajeri Ksonto, Bordo Mavili yönetimin futbolcuyu bırakmak istemediğini söylerken şunları kaydetti: “Doğru zaman geldiğinde her şeyi öğreneceksiniz. Juraj’ın geleceği hakkında konuşuyoruz ancak problem şu ki Trabzon, oyuncunun gitmesini istemiyor.”