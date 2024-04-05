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Spor

Kulağını tekliflere kapadı! Mauro Icardi şampiyonluğa tam motive

Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi baş döndürücü teklifler almaya devam ediyor. Yıldız futbolcu gelen tekliflere tamamen kulağını kapayarak şampiyonluğa motive olmuş durumda. İşte detaylar...

Fanatik5 Nisan 2024 Cuma 11:33 - Güncelleme:
Kulağını tekliflere kapadı! Mauro Icardi şampiyonluğa tam motive
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Son haftalarda formunu yeniden yakalayan ve şampiyonluk yarışında Aslan'ın en önemli kozu olduğunu Hatayspor karşısında da ispatlayan Arjantinli yıldıza menajerlerden büyük ilgi var. Icardi'ye özellikle İtalya'dan baş döndürücü öneriler geldiği ifade ediliyor.

KULAĞI SEZON SONUNA KADAR KAPALI

Gelen teklifler karşısında Mauro Icardi'nin ise şimdilik hiçbir seçeneği değerlendirmeye almadığı ve bu konuda sezon sonunu işaret ettiği belirtildi.

Tüm motivasyonunu şampiyonluk ve gol krallığı üzerine kuran dünyaca ünlü yıldızın "Galatasaray'da mutluyum ve şu an başka bir şey düşünmek istemiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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