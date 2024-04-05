Son haftalarda formunu yeniden yakalayan ve şampiyonluk yarışında Aslan'ın en önemli kozu olduğunu Hatayspor karşısında da ispatlayan Arjantinli yıldıza menajerlerden büyük ilgi var. Icardi'ye özellikle İtalya'dan baş döndürücü öneriler geldiği ifade ediliyor.

KULAĞI SEZON SONUNA KADAR KAPALI

Gelen teklifler karşısında Mauro Icardi'nin ise şimdilik hiçbir seçeneği değerlendirmeye almadığı ve bu konuda sezon sonunu işaret ettiği belirtildi.

Tüm motivasyonunu şampiyonluk ve gol krallığı üzerine kuran dünyaca ünlü yıldızın "Galatasaray'da mutluyum ve şu an başka bir şey düşünmek istemiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.