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Spor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu toplantı düzenledi

Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.

DHA05 Mart 2021 Cuma 23:49 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 23:49
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Toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma katıldı.

Kulüpler Birliği'nden görüşmeyle ilgili şu açıklama yapıldı: "Bakanlığın İstanbul'daki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda, korsan maç yayınlarının önlenmesine yönelik atılması gereken adımlar konuşuldu."

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