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Kulübe mahkumları gidiyor

Fenerbahçe’de takıma giremeyen Zajc, Sadık, Rami ve Tolgay Arslan’a kendilerine kulüp bulmaları halinde “Gitme izni” verileceği bildirildi. Ferdi ve Murat Sağlam’ın da kiralanması planlanıyor.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’DE devre arası transferi yine hareketli geçeceğe benziyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda en az 1 forvet, 1 kanat oyuncusu ve 1 sol bek almayı planlayan Sarı-Lacivertliler’in kulübe mahkumu oyuncular hakkındaki kararı da belli oldu. Yönetimin takıma girmeyi başaramayan Miha Zajc, Sadık Çiftpınar, Adil Rami ve Tolgay Arslan’a “Kulüp bulursanız kolaylık sağlarız” denildiği ortaya çıktı. Bu futbolculardan Tolgay’a Çaykur Rize’nin talip olduğu belirtiliyor. Fener, genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu ile Murat Sağlam’ı ise ikinci yarıda başka takımlara kiralamak istiyor.

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