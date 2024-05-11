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Spor

Kulübeye çekilmesinin nedeni ortaya çıktı! İşte perde arkasındaki transfer gerçeği

Sezon başında Galatasaray transfer olduktan kısa bir süre sonra ilk 11'deki yerini garantileyen Davinson Sanchez'in neden yedek kulübesine çekildiği merak konusu olmuştu. Kararın ardında transfer gerçeği olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Türkiye11 Mayıs 2024 Cumartesi 17:30 - Güncelleme:
Kulübeye çekilmesinin nedeni ortaya çıktı! İşte perde arkasındaki transfer gerçeği
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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.

25M€'YA İTALYA'YA GİDİYOR

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'i Napoli'ye gönderiyor. İngiltere'den de talipleri olan Kolombiyalı yıldız stoper için kesenin ağzını açan İtalyan ekibi, 25 milyon euro'luk teklif getirince, sarı-kırmızılılar, "Tamam" dedi.

KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Teknik direktör Okan Buruk, sakatlanıp transferin suya düşmemesi için ilk on birin değişmezi Davinson'u kulübeye çekti.

NELSSON'A GÜN DOĞDU

Davinson Sanchez'in kulübeye çekilmesinin ardından ligin ilk haftalarında ayrılığın eşiğine gelen Nelsson'a gün doğdu. Nelsson, Davinson Sanchez gelir gelmez formayı Kolombiyalı futbolcuya kaptırmıştı.

GERÇEK TRANSFER GELİŞMESİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Davinson Sanchez'in son dönemde neden yedek kaldığına anlam verememişti. Ancak özellikle Avrupa macerasının sona ermesinin ardından lige ağırlığını koyan ve şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını altıya çıkaran Galatasaray'da Kolombiyalı'nın oyuncunun durumu sorgulanmaz hale geldi. Birçok futbol otoritesi değişikliği 'forma adaletine' bağlarken, gerçeğin transfer gelişmesi olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 29 maçta süre bulan Sanchez, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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